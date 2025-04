Airbus: mise en orbite réussie du satellite Biomass information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 13:30









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que le satellite de surveillance des forêts Biomass, qu'il a construit pour une mission de l'Agence Spatiale Européenne (ESA), a été mis en orbite avec succès après son lancement depuis le port spatial de Kourou, en Guyane.



Ce satellite scrutera les forêts de la Terre depuis une altitude de 666 km au cours de sa mission de cinq ans, pour fournir aux scientifiques et aux climatologues des données sur l'état des forêts de la planète, et permettre de mieux comprendre le cycle climatique.



Biomass transporte le premier radar spatial en bande P, qui fournira des cartes exceptionnellement précises de la biomasse des forêts tropicales, tempérées et boréales. Il sera également capable de mesurer les paléo-aquifères dans les régions désertiques.





