 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbus : lourde rechute sous 200E, menace le support des 192E
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 13:59

Airbus subit une lourde rechute sous 200E, menace le support des 192E et pourrait s'en aller tester les 169,1E, le support testé le 1er août 2025
puis les 160,75E du 17 juin 2025.

Valeurs associées

AIRBUS
193,8000 EUR Euronext Paris -2,81%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank