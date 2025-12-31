Airbus livrera 60 avions A320neo à la compagnie Air China
information fournie par Zonebourse 31/12/2025 à 09:48
Pour la compagnie aérienne Air China, l'objectif de ces achats est de moderniser sa flotte, optimiser l'efficacité opérationnelle et réduire l'empreinte carbone (le modèle neo consomme environ 20% de carburant en moins).
En outre, il renforce sa présence sur les lignes domestiques et régionales (moyen-courriers) pour répondre à la croissance prévue du trafic aérien chinois.
La transaction a été approuvée par le Conseil d'Administration. Elle reste soumise à la validation de l'Assemblée Générale des actionnaires et à l'approbation des autorités étatiques chinoises.
Air China financera cette transaction par ses fonds propres, des prêts bancaires commerciaux et d'autres modes de financement.
Le groupe chinois prévoit que cette transaction n'aura aucun impact significatif sur sa trésorerie ou ses opérations commerciales.
Valeurs associées
|198,4400 EUR
|Euronext Paris
|-0,25%
