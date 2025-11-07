 Aller au contenu principal
Airbus livraisons en octobre à 78, commandes brutes à 112
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 08:23

Airbus SE AIR.PA :

* 722 COMMANDES BRUTES D'AVIONS EN JANVIER-OCTOBRE

* 625 COMMANDES NETTES D'AVIONS EN JANVIER-OCTOBRE

* A LIVRÉ 40 AVIONS A350 EN JANVIER-OCTOBRE

* A LIVRÉ 157 AVIONS A320NEO EN JANVIER-OCTOBRE

* A LIVRÉ 287 AVIONS A321NEO EN JANVIER-OCTOBRE

* LIVRAISONS EN OCTOBRE À 78

* COMMANDES BRUTES EN OCTOBRE 112

* LIVRAISONS EN JANVIER-OCTOBRE À 585

Texte original [https://tinyurl.com/22sky8xs] Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdańsk)

AIRBUS
208,8500 EUR Euronext Paris +0,10%
AIRBUS
208,550 EUR XETRA 0,00%
