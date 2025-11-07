Airbus livraisons en octobre à 78, commandes brutes à 112

Airbus SE AIR.PA :
* 722 COMMANDES BRUTES D'AVIONS EN JANVIER-OCTOBRE
* 625 COMMANDES NETTES D'AVIONS EN JANVIER-OCTOBRE
* A LIVRÉ 40 AVIONS A350 EN JANVIER-OCTOBRE
* A LIVRÉ 157 AVIONS A320NEO EN JANVIER-OCTOBRE
* A LIVRÉ 287 AVIONS A321NEO EN JANVIER-OCTOBRE
* LIVRAISONS EN OCTOBRE À 78
* COMMANDES BRUTES EN OCTOBRE 112
* LIVRAISONS EN JANVIER-OCTOBRE À 585
Texte original [https://tinyurl.com/22sky8xs] Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdańsk)
