Airbus limite les décollages par temps froid avec les moteurs Pratt & Whitney

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec la déclaration d'Air Astana)

Airbus AIR.PA restreint les opérations par grand froid pour certains avions équipés de moteurs Pratt & Whitney, a déclaré vendredi un porte-parole d'Airbus, confirmant un rapport antérieur de la publication industrielle aeroTELEGRAPH.

L'avionneur français a indiqué qu'il avait modifié les procédures existantes pour les opérations de motorisation au sol dans des conditions de gel.

En conséquence, les décollages utilisant des moteurs Pratt & Whitney sont soumis à des restrictions en cas de conditions météorologiques difficiles, notamment en cas de brouillard givrant et de visibilité inférieure à 150 mètres.

Airbus a indiqué qu'elle était en contact étroit avec les compagnies aériennes clientes et que Pratt & Whitney travaillait à une solution.

Un porte-parole d'Air Astana, l'une des compagnies aériennes touchées, a déclaré: "Airbus a introduit des restrictions au départ des A320neo, A321neo et A321LR dans des conditions de brouillard givrant avec une visibilité inférieure à 150 mètres

"De telles conditions météorologiques sont courantes à l'aéroport international d'Almaty pendant la saison hivernale

Pratt & Whitney n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le plus haut responsable commercial du motoriste a déclaré au début du mois qu'il était en pourparlers avec Airbus au sujet de la fourniture de moteurs au cours des trois prochaines années, alors que l'avionneur cherche à augmenter la production de son modèle le plus vendu, l'A320neo.