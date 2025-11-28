 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 116,22
+0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Airbus limite les décollages par temps froid avec les moteurs Pratt & Whitney
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 15:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec la déclaration d'Air Astana)

Airbus AIR.PA restreint les opérations par grand froid pour certains avions équipés de moteurs Pratt & Whitney, a déclaré vendredi un porte-parole d'Airbus, confirmant un rapport antérieur de la publication industrielle aeroTELEGRAPH.

L'avionneur français a indiqué qu'il avait modifié les procédures existantes pour les opérations de motorisation au sol dans des conditions de gel.

En conséquence, les décollages utilisant des moteurs Pratt & Whitney sont soumis à des restrictions en cas de conditions météorologiques difficiles, notamment en cas de brouillard givrant et de visibilité inférieure à 150 mètres.

Airbus a indiqué qu'elle était en contact étroit avec les compagnies aériennes clientes et que Pratt & Whitney travaillait à une solution.

Un porte-parole d'Air Astana, l'une des compagnies aériennes touchées, a déclaré: "Airbus a introduit des restrictions au départ des A320neo, A321neo et A321LR dans des conditions de brouillard givrant avec une visibilité inférieure à 150 mètres

"De telles conditions météorologiques sont courantes à l'aéroport international d'Almaty pendant la saison hivernale

Pratt & Whitney n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le plus haut responsable commercial du motoriste a déclaré au début du mois qu'il était en pourparlers avec Airbus au sujet de la fourniture de moteurs au cours des trois prochaines années, alors que l'avionneur cherche à augmenter la production de son modèle le plus vendu, l'A320neo.

Valeurs associées

AIRBUS
204,9000 EUR Euronext Paris +0,37%
RTX
173,130 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank