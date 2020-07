Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus-Les livraisons à un plus bas de 16 ans au premier semestre Reuters • 09/07/2020 à 00:26









(Précisions) PARIS, 9 juillet (Reuters) - Les livraisons d'Airbus AIR.PA ont augmenté de 50% en juin en rythme mensuel, s'établissant à un plus haut depuis que la crise sanitaire liée au coronavirus a frappé l'Europe en mars, mais le rebond constaté le mois dernier n'a pas empêché une chute des livraisons du premier semestre à un plus bas de 16 ans. Les données communiquées mercredi soir par l'avionneur européen, quelques heures après que plusieurs milliers de ses salariés ont manifesté pour protester contre les suppressions de postes annoncées ( ), mettent en exergue la dégringolade du secteur aéronautique cette année. Airbus a indiqué avoir livré 36 appareils le mois dernier, contre 24 en mai et après seulement 14 en avril. Sur l'ensemble du premier semestre, les livraisons du groupe ont diminué de 49% à 196 appareils, contre 389 à la même période l'an dernier. L'avionneur avait annoncé au préalable qu'il s'attendait à une chute moyenne de 40% de ses affaires au cours des deux prochaines années, provoquant la mise en place d'un plan social prévoyant 15.000 suppressions de postes - soit 11% de ses emplois. Airbus a enregistré 298 commandes nettes (après annulations) d'avions de ligne au premier semestre. (Tim Hepher et Benoit Van Overstraeten)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -2.18%