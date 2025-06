Airbus: les hélicoptères prennent les commandes de drones information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 16:45









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters a présenté ce mercredi une nouvelle technologie modulaire de collaboration entre aéronefs habités et non habités, à quelques jours de l'ouverture du salon du Bourget.



Le procédé - développé afin de permettre aux équipages d'hélicoptères de prendre le contrôle de systèmes aériens sans pilote (UAS) en vol - se veut une avancée majeure dans l'intégration des drones dans les opérations aériennes complexes.



Une première version de 'HTeaming, qui peut être utilisé de manière autonome ou intégrée à un système de mission d'hélicoptère, sera exposée lors du salon international de l'aéronautique et de l'espace.



Elle comprend une tablette servant d'interface homme-machine, un logiciel de gestion des UAS, ainsi qu'un modem et quatre antennes à installer sur l'hélicoptère.



Dans un communiqué, Airbus dit déjà prévoir le développement de nouvelles fonctionnalités dans les mois à venir.



Conçu pour être utilisé par un équipage standard avec une charge de travail réduite, le système a déjà été testé en vol, notamment en mai 2025 à bord d'un hélicoptère H135 de la marine espagnole, en coordination avec un drone Flexrotor d'Airbus.



D'autres essais en vol, impliquant différents types de plateformes, sont prévus dans les prochains mois.



Airbus Helicopters travaille activement depuis plusieurs années sur la collaboration entre aéronefs habités et non habités, avec des campagnes d'essais qui ont été menées sur les modèles H135, H145 et H130.





