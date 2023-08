Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: le titre progresse, un analyste passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 30/08/2023 à 17:18









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1% en fin de séance profitant de l'analyse positive de Stifel. Le bureau d'études reprend un suivi d'Airbus avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 165 euros, le voyant comme 'un dossier clé de redressement postpandémique sur une décennie, avec une marge et un cash-flow attractifs, ainsi qu'un angle de revalorisation'.



Le broker anticipe une croissance annuelle moyenne de 20% du profit opérationnel (EBIT) ajusté sur la période 2022-25, ainsi qu'une amélioration du taux de conversion en FCF, grâce notamment à une amélioration du mix de livraisons dans la famille A320.



Selon Stifel, ces estimations supérieures aux consensus ne se retrouvent pas dans le cours de l'action Airbus, qui se traite selon lui avec une décote significative par rapport à son pair américain Boeing, et seulement en ligne avec ses multiples historiques.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.97%