Airbus: le titre baisse, début d'année jugé 'poussif'

(CercleFinance.com) - Le titre Airbus lâche plus de 2% à la Bourse de Paris vendredi matin et signe la plus forte baisse de l'indice CAC 40 après un début d'année jugé 'poussif' par les analystes.



Dans un communiqué, l'avionneur évoque un contexte opérationnel 'ne présentant aucun signe d'amélioration', marqué par des tensions persistantes autant au niveau géopolitique que dans la chaîne d'approvisionnement.



Son Ebit ajusté consolidé - une mesure de ses performances commerciales - ressort à 577 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, contre 773 millions d'euros un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires progresse de 9% en glissement annuel à 12,8 milliards d'euros sur la base de 142 livraisons d'avions commerciaux, à comparer avec 127 au premier trimestre 2023.



Dans une note de réaction, les analystes de Stifel décrivent des chiffres 'décevants', tout en rappelant que le premier trimestre du groupe s'avère toujours compliqué.



Chez Oddo BHF, on déplore un démarrage d'année 'poussif' mais aussi une visibilité 'inégalée' avec des objectifs annuels 2024 qui ont été fermement réitérés.



Sur l'ensemble de l'exercice, Airbus dit toujours viser autour de 800 livraisons d'avions commerciaux pour un Ebit ajusté compris entre 6,5 et sept milliards d'euros.



D'après RBC, la faiblesse des performances du groupe au premier trimestre est susceptible de compromettre l'atteinte des prévisions annuelles, mais le broker canadien dit aussi tabler sur une ré-accélération de l'activité au second semestre.



Le titre se repliait de 2,2% vendredi matin suite à cette publication.





