Airbus: le satellite 'Biomass' de l'ESA en route pour Kourou information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 16:41









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé vendredi qu'un satellite construit pour l'Agence Spatiale Européenne (ESA) afin d'étudier les forêts était en route pour Kourou en vue de son prochain lancement depuis le centre spatial guyanais.



L'appareil - baptisé 'Biomass' - s'inscrit dans le cadre de la mission de l'ESA visant à mesurer la biomasse forestière afin d'évaluer les stocks et les flux de carbone terrestre depuis une altitude de 666 km au-dessus de la Terre.



Le satellite doit fournir des cartes exceptionnellement précises de la biomasse des forêts tropicales, tempérées et boréales.



Ses technologies embarquées doivent permettre aux climatologues d'évaluer avec précision le cycle du carbone depuis l'espace et de mieux comprendre le rôle que jouent les forêts dans la régulation du climat.



Ces données seront utilisées pour fournir des cartes mondiales précises de la biomasse des forêts tropicales, tempérées et boréales et mesurer la perte de forêts, par exemple à cause de l'exploitation forestière ou du brûlage.



Conçu par les ingénieurs d'Airbus de Stevenage (Royaume-Uni), où le satellite a été construit, le satellite a désormais quitté Toulouse, site de sa campagne d'essais, pour un voyage en bateau en direction de Kourou.



Le lancement de Biomass, qui doit fonctionner en orbite pendant une durée de cinq ans, est prévu au mois d'avril.





