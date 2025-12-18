 Aller au contenu principal
Airbus-Le ministère espagnol de la Défense commande 100 hélicoptères
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 12:37

Le constructeur aéronautique Airbus AIR.PA a annoncé jeudi une commande du ministère espagnol de la Défense, par l'intermédiaire de la Direction générale de l'armement et du matériel (DGAM), pour 100 hélicoptères de quatre modèles différents.

Ces quatre contrats, qui s'inscrivent dans le cadre d'un programme d'achat national d'hélicoptères précédemment annoncé, visent à stimuler la modernisation des moyens de défense et de sécurité de l'Espagne, selon un communiqué du groupe.

Ils représentent le plus important achat d'hélicoptères jamais réalisé par la DGAM, précise le communiqué.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

