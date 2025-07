Airbus: le loueur Avolon commande 15 A330neo et 75 A321neo information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 14:12









(Zonebourse.com) - Airbus a annoncé jeudi matin qu'Avolon, une société de leasing aéronautique basée à Dublin, lui avait commandé 15 appareils A330neo ainsi que 75 A321neo dans le cadre d'un accord estimé à quelque 13,3 milliards de dollars suivant les prix catalogue.



Equipés des moteurs de dernière génération Rolls-Royce Trent 7000, les A330 commandés par Avolon doivent afficher une autonomie de 7.200 milles nautiques (13.300 km) et permettre une réduction de 25 % de la consommation de carburant, des émissions de CO2 et des coûts d'exploitation par rapport aux appareils de génération précédente.



L'appareil long-courrier intègre la cabine 'Airspace', primée pour son design, qui offre davantage d'espace individuel, des coffres à bagages agrandis, un système d'éclairage de nouvelle génération, ainsi que les dernières technologies de divertissement et de connectivité à bord.



De son côté, l'A321neo - la plus grande version de la famille A320neo - combine moteurs nouvelle génération et dispositifs 'sharklets' installés en bout d'aile afin de réaliser plus de 20% d'économies de carburant et de réductions d'émissions de CO2, tout en diminuant de 50 l'empreinte sonore.



Comme l'ensemble de la flotte en production, les A330neo et A321neo sont certifiés pour voler avec jusqu'à 50% de carburant d'aviation durable (SAF), avec pour objectif d'atteindre une compatibilité à 100% d'ici 2030.



Basée en Irlande, avec des bureaux aux Etats-Unis, à Dubaï, à Singapour et Hong Kong, Avolon - qui fournit des services de location d'avions et de gestion de location exploitera une flotte de 79 A330neo et 264 A321neo après cette commande.



A la Bourse de Paris, l'action Airbus progressait de 0,5% jeudi suite à cette annonce, surperformance un indice CAC 40 inchangé ou presque.





Valeurs associées AIRBUS 183,8200 EUR Euronext Paris +0,24%