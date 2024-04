Airbus: le bénéfice net grimpe de 28% au 1er trimestre, à 595 millions d'euros

Le bénéfice net d'Airbus a grimpé de 28% au premier trimestre 2024, à 595 millions d'euros, reflétant l'augmentation de la livraison d'avions par l'avionneur, engagé dans une forte remontée en cadence de sa production.

Entre janvier et mars, le groupe a livré 142 avions commerciaux, contre 127 sur la même période de 2023, et dégagé un chiffre d'affaires de 12,8 milliards d'euros, en hausse de 9%, selon un communiqué publié jeudi.

( AFP / ROSLAN RAHMAN )

Ces résultats ont été obtenus "dans un contexte opérationnel ne présentant aucun signe d'amélioration. Les tensions persistent sur la scène géopolitique et dans la chaîne d'approvisionnement", affirme son président exécutif Guillaume Faury, cité dans le communiqué.

La chaîne de fournisseurs, fragilisés par la pandémie, doit elle aussi investir et recruter afin d'augmenter sa production à la demande de l'avionneur. A cela s'ajoutent le renchérissement des matières premières, les difficultés d'accès à certains composants et les coûts de l'énergie qui provoquent des goulets d'étranglement et ont bridé la vitesse de remontée en cadence du géant européen.

La montée en cadence implique l'augmentation des niveaux de stocks, ce qui se traduit par un flux de trésorerie disponible de -1,8 milliard d'euros au premier trimestre, en-deçà du consensus des analystes.

Pas de quoi cependant remettre en cause l'objectif d'Airbus de dégager environ 4 milliards d'euros de trésorerie disponible sur l'année.

Airbus prévoit de livrer 800 avions commerciaux cette année, contre 735 l'an passé, et encore loin des 863 livrés à ses clients en 2019, avant la survenue du Covid.

Pour autant, l'avionneur table sur la production mensuelle de 75 avions de la famille A320 en 2026. Il en a livré 48 par mois en moyenne l'an passé.

Il compte également passer à 14 monocouloirs A220 par mois en 2026 et de 3 à 4 long-courriers A330 cette année.

Signe de la confiance d'Airbus dans le redécollage du marché des avions gros-porteurs, déjà en perte de vitesse avant le Covid et foudroyé par la pandémie, le groupe a annoncé jeudi son ambition de produire 12 A350 par mois en 2028, quand il prévoyait jusqu'ici d'en fabriquer 10 à l'horizon 2026.

L'appareil, capable de transporter près de 400 passagers sur plus de 15.000 kilomètres, s'affirme de plus en plus comme un "best-seller" pour l'avionneur européen, avec 1.200 commandes depuis son entrée en service il y a dix ans, dans un segment historiquement dominé par Boeing.

Sur les trois premiers mois de l'année, l'A350 compte pour 71 des 137 commandes reçues par l'avionneur. Et la compagnie low-cost indienne IndiGo, qui a déjà passé l'an dernier la plus importante commande en volume de l'histoire de l'aviation civile, avec 500 A320, a annoncé jeudi l'achat de 30 exemplaires de l'A350, assorti de droits d'achat pour 70 appareils supplémentaires.