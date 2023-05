Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: le 1er C295 pour l'inde a effectué son vol inaugural information fournie par Cercle Finance • 08/05/2023 à 09:56









(CercleFinance.com) - Le premier avion C295 destiné à l'Inde a effectué avec succès son vol inaugural, marquant une étape importante vers sa livraison au second semestre 2023.



' L'armée de l'air indienne étant appelée à devenir le plus grand opérateur de C295 au monde, ce programme illustre notre engagement à améliorer les capacités opérationnelles de l'armée de l'air indienne (IAF)', a déclaré Jean-Brice Dumont, responsable des systèmes aériens militaires chez Airbus Defence and Space.



L'Inde a acquis 56 C295 en septembre 2021 pour remplacer la flotte AVRO de l'IAF. Les 16 premiers appareils seront assemblés à Séville, en Espagne. Les 40 appareils suivants seront fabriqués et assemblés par Tata Advanced Systems (TASL) en Inde dans le cadre d'un partenariat industriel entre les deux entreprises.



' Le programme C295 comprend un total de 280 commandes émanant de 39 opérateurs, ce qui en fait un avion inégalé dans sa catégorie de poids et de mission ' indique le groupe.





