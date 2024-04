Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: lancement du programme Pléiades Neo Next information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 09:52









(CercleFinance.com) - Airbus annonce lancer le programme Pléiades Neo Next pour étendre sa constellation d'observation de la Terre à très haute résolution, nouveau programme qui se traduira par de nouveaux atouts et capacités satellitaires, y compris une résolution native améliorée.



Ce programme financé, réalisé et exploité par Airbus Defence and Space, offrira une capacité d'image complète disponible pour un large éventail de secteurs, allant de la défense à l'environnement en passant par la cartographie et l'agriculture.



Dans un premier temps, Airbus développe un nouveau satellite qui sera lancé dans les prochaines années. Ensemble, les satellites Pléiades Neo et Pléiades Neo Next offriront une couverture plus fréquente de la Terre.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.27%