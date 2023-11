Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: lancement du dispositif Detumbler information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 15:57









(CercleFinance.com) - Airbus fait part du lancement de son dispositif breveté Detumbler, conçu avec le soutien du CNES dans le cadre de son initiative Tech4SpaceCare, pour empêcher les satellites en fin de vie de s'effondrer et ainsi améliorer l'élimination active des débris à l'avenir.



Ce dispositif d'amortissement magnétique, d'un poids d'environ 100 g, pourrait être un outil utile pour les futures missions afin d'éviter que les satellites ne chutent trop brutalement, ce qui les rendrait plus faciles à capturer lors de missions de déblaiement.



La démonstration en orbite du Detumbler est prévue pour le début de l'année 2024 lors d'une mission d'Exotrail (SpaceVan). Des tests dédiés auront lieu pour vérifier la capacité du Detumbler à amortir le mouvement.





