Airbus: lancement des essais de l'hélicoptère H160M Guépard information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 12:42









(Zonebourse.com) - Airbus Helicopters annonce que le H160M Guépard, version militarisée du H160 développée pour les armées françaises, a effectué son premier vol à Marignane.



Ce modèle unique équipera les trois forces armées françaises, avec 169 appareils prévus pour remplacer cinq types d'hélicoptères existants.



Basé sur la plateforme civile H160, le Guépard intègre des technologies avancées, dont des capteurs de nouvelle génération, une avionique Thales FlytX et un système d'armement HForce.



Trois prototypes soutiennent son développement, avec des livraisons prévues à partir de fin 2028, indique l'avionneur.





Valeurs associées AIRBUS 183,6000 EUR Euronext Paris +0,12%