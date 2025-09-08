 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Airbus lance un programme de rachat d'actions
information fournie par AOF 08/09/2025 à 09:40

(AOF) - Airbus SE a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions dans le but de soutenir les futures activités du plan d'actionnariat salarié et les plans de rémunération en actions. Le programme sera exécuté jusqu'au 16 janvier 2026 pour un nombre maximal de 4,14 millions d'actions. La mise en œuvre de la première tranche du programme, qui portera sur un nombre maximal de 2,07 millions d'actions, débutera le 8 septembre 2025 et prendra fin au plus tard le 31 octobre 2025.

En savoir plus sur Airbus Group

=/ Points clés /=

- Constructeur aéronautique leader mondial devant Boeing, né en 1949 sous le nom d'Aérospatiale, diversifié dans les satellites et la défense ;

- Revenus de 69,2 Mds€, tiré des avions civils pour 72%, des activités défense & espace (17%) puis des hélicoptères (11%) et provenant d’Asie-Pacifique (33%), d’Europe (32%), des Amériques (18%) et du Moyen-Orient (9% ) ;

- Ambition au service de 4 impératifs :

- maintenir le leadership en aéronautique et défense,

- s’appuyer sur les racines européennes,

- accroître les capacités d’investissement,

- acquérir le leadership de la décarbonation de l'industrie ;

- Capital ouvert avec des positions fortes des Etats français (10,8%), allemand (10,82%) et espagnol (4,1%), le conseil d’administration de 10 membres étant présidé par René Obermann, Guillaume Faury étant directeur général.

=/ Enjeux /=

Agilité du modèle d’affaires « Prochain chapitre » :

- fondée sur 3 piliers organisationnels : simplification, renforcement et croissance,

- focalisée à court terme sur la résolution des difficultés opérationnelles :

- maintien en 2025 des tensions en approvisionnement, avec objectif d’une production mensuelle de 14 appareils en 2026 et 75 en 2027, via un alignement de la production d’avions avec celle des équipementiers moteurs,

- revue stratégique de la division aéro-espace (restructuration, rotation du portefeuille, partenariats ou fusions-acquisitions) et réduction d’effectifs, d’où une amélioration du flux de trésorerie, malgré la hausse des stocks à fin mars

- portée par l’innovation

-3,25 Mds€ de R&D et un portefeuille de 10 500 brevets

- feuille de route « Fast-Track » priorisant l’électrification, les systèmes industriels, la connectivité, l’autonomie, les matériels et l’intelligence artificielle,

- organisation « CRT » axée sur les technologies de rupture ;

Stratégie environnementale :

- d’ici 2030, réduction de 63% des émissions de scope 1 et 2 et, d’ici 2035, réduction de 46% des émissions générées par les avions commerciaux en service,

- conception d’un avion « ZEROe » avec carburant hybride-hydrogène

- foisonnement d’initiatives -High5+ de recul des émissions et déchets durant le process de production, Sentinel 5P de données sur l’air, Air Race E, Disruptive Lab…,

- intégration de critères ESG dans certaines facilités de crédit ;

- Visibilité de l’activité avec un volume de commandes de 103,5 Mds€ et un carnet de 629 Mds€ ;

- Situation financière solide avec un flux de trésorerie de 4,5 M€ avant crédit aux clients et une position nette de trésorerie de 11,8 Mds€.

=/ Défis /=

- Impact positif de la hausse du dollar, monnaie de vente pour 80 % des revenus ;

- Intégration de Spirit Aerosystems, qui pèsera sur le bénéfice opérationnel mais permettra de sécuriser la chaîne d’approvisionnement qui devrait se normaliser au second semestre ;

- Contre les droits de douane des Etats-Unis :

- réflexion en cours sur des livraisons à des compagnies aériennes hors juridiction américain, du type des A 350 de Delta pour le Japon ;

- évocation d’une menace d’une guerre commerciale avec Boeing ;

- Après une hausse de 5,6% du chiffre d’affaires et de 3,7% du bénéfice d’exploitation à fin mars, objectifs 2025 confirmés : livraison de 820 avions civils vs 766 en 2024, bénéfice opérationnel autour de 7 Mds€ vs 5,4 Mds€ et flux de trésorerie opérationnel stable autour de 4,5 Mds€ ;

- Dividende 2024 en hausse à 2 €, assorti d’un dividende exceptionnel de 1 €.

Défense
Dividendes

Valeurs associées

AIRBUS
186,6400 EUR Euronext Paris +1,52%
