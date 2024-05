Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: lance un démonstrateur technologique, Cryoprop information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 12:55









(CercleFinance.com) - Airbus UpNext, filiale d'Airbus, a lancé Cryoprop, un nouveau démonstrateur technologique pour développer les technologies supraconductrices destinées aux systèmes de propulsion électrique des futurs avions à hydrogène.



Ce projet vise à améliorer les performances des systèmes de propulsion, ce qui pourrait entraîner des économies significatives de poids et de carburant.



Airbus a développé ces technologies depuis plusieurs années et Cryoprop permettra de confirmer leur potentiel pour l'aviation future, tout en renforçant l'expertise interne d'Airbus et en favorisant un nouvel écosystème pour le développement de nouveaux produits.







