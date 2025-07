Airbus: lance Sentinel-4 pour surveiller la qualité de l'air information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 10:01









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que l'Agence spatiale européenne (ESA) et ses partenaires ont confirmé le lancement réussi de Sentinel-4, un instrument de pointe construit par Airbus pour surveiller la qualité de l'air, embarqué sur le satellite météorologique MTG-S1 de troisième génération. Selon la société, ce lancement marque une avancée majeure pour les capacités européennes d'observation de la Terre.



Sentinel-4, développé en Allemagne pour le compte de l'ESA, est un spectromètre UV-VIS-NIR qui fournira des données inédites sur la composition de l'atmosphère, mesurant notamment le dioxyde d'azote, l'ozone, le dioxyde de soufre, le formaldéhyde et les aérosols. Ces données seront essentielles pour surveiller la qualité de l'air en Europe, anticiper les épisodes de pollution et analyser les évolutions à long terme.



L'intégration de Sentinel-4 sur un satellite météorologique permet d'observer simultanément les phénomènes météo et la composition chimique de l'atmosphère, améliorant ainsi les prévisions et la compréhension des interactions climat-météo.



Positionné en orbite géostationnaire à 36 000 km, Sentinel-4 fournira des données horaires sur l'Europe et l'Afrique du Nord, accessibles librement via le programme Copernicus. ' Ce lancement est une preuve supplémentaire de l'innovation et du succès de la collaboration dans le secteur spatial européen ', a déclaré Alain Fauré, directeur des systèmes spatiaux chez Airbus.





