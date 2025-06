Airbus: la prévision de commandes à 20 ans revue à la hausse information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 14:33









(CercleFinance.com) - Airbus a déclaré hier soir avoir revu à la hausse sa prévision de demande mondiale de nouveaux avions pour les 20 années à venir, portée par les commandes en provenance des pays du Moyen-Orient et d'Asie, en particulier l'Inde.



Le groupe européen d'aéronautique indique désormais s'attendre à ce que la demande mondiale atteigne 43.420 appareils passagers et cargo supplémentaires à horizon 2044, soit une hausse de 2% par rapport à sa précédente prévision (42.430).



Pour le marché des monocouloirs, Airbus anticipe une demande mondiale de 34.250 appareils neufs pour les 20 prochaines années. Sur le marché des gros porteurs, la demande devrait atteindre 9170 avions.



Dans son rapport, le groupe dit s'attendre à une croissance annuelle de 3,6% du trafic passagers sur la période 2025/2044, un chiffre inchangé par rapport à sa précédente estimation.



Parmi les marchés connaissant les flux aériens en plus forte croissance, le marché domestique indien devrait afficher une progression de 8,9% par an, suivi parles pays émergents d'Asie et la Chine avec une croissance annuelle de 8,5% puis l'Asie émergente et le Moyen-Orient avec un rythme de 5,3% par an, précise l'avionneur.





