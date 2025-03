Airbus: la police de New York commande quatre hélicoptères information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 17:32









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que la police de l'État de New York lui a commandé un Airbus H160 et trois hélicoptères H145, devenant ainsi la première agence de maintien de l'ordre aux États-Unis à ajouter un H160 à sa flotte.



' Ces ajouts à la flotte de l'agence apporteront une amélioration majeure en termes de sécurité et de confort, et les New-Yorkais bénéficieront des niveaux sonores réduits des hélicoptères', a assuré Bart Reijnen, responsable de la région Amérique du Nord chez Airbus Helicopters.



Airbus joute que le H160 est 'l'un des hélicoptères les plus avancés technologiquement au monde'. Il a été conçu et construit pour offrir les plus hauts niveaux de sécurité opérationnelle tout en offrant un confort inégalé.



Par ailleurs, les émissions de CO2 de l'hélicoptère sont également 'les plus faibles parmi ses concurrents', assure l'avionneur.







