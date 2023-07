Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Airbus: inaugure un nouveau centre WTDC au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 04/07/2023 à 17:29

(CercleFinance.com) - Airbus annonce l'ouverture aujourd'hui d'un nouveau centre de développement technologique des ailes (WTDC) sur son site de Filton au Royaume-Uni.



Ce nouveau centre servira à construire et à tester des démonstrateurs pour une série de programmes et de projets de recherche.



Il aidera Airbus à accélérer la conception, la construction et les essais des ailes des avions de la prochaine génération, en utilisant les technologies les plus récentes et des démonstrateurs de premier plan pour améliorer encore les performances de ses ailes.



' L'allègement des ailes constitue l'une des principales possibilités d'améliorer le rendement énergétique, de réduire les émissions de CO2 et, en fin de compte, de contribuer à la réalisation de l'ambition de l'industrie aéronautique de parvenir à des émissions nettes de carbone nulles d'ici à 2050 ' indique le groupe.