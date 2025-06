Airbus, HighCo, Miliboo... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Airbus

Airbus a fait le point sur son activité commerciale pour le mois de mai 2025. Le groupe aéronautique a ainsi livré 51 avions commerciaux à 32 clients. Depuis le début de l'année 2025, le nombre de livraisons s'élève à 243 appareils à 61 clients. Comme confirmé au début du mois de mai, Airbus vise environ 820 livraisons d'avions commerciaux en 2025.

Figeac Aéro

Dans le cadre de son plan stratégique, qui vise notamment à développer les usines et les ateliers dédiés, Figeac Aéro a également procédé au recentrage et à la spécialisation de ses filiales de diversification sur les segments porteurs de la défense et de l'énergie. MTI, une filiale du partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique vient de franchir une étape avec l'obtention de la certification ISO 19443, une norme internationale dédiée aux entreprises de la filière du nucléaire civil qui atteste de l'engagement de la société en termes de sûreté et de qualité.

HighCo

HighCo annonce avoir réalisé, à la suite de la levée des conditions suspensives, la cession définitive de la société High Connexion, détenue jusqu'alors à 51 %, à un groupe d'investisseurs composé, notamment, d'Albarest Partners et de Guillaume Guttin. Le produit de cette cession va permettre à HighCo de réaliser une distribution exceptionnelle de 1 euro par action, sous forme d'acompte sur dividende, dont la mise en paiement sera effectuée le 5 septembre 2025 (date de détachement du coupon le 3 septembre 2025).

Miliboo

Miliboo a fait état de son chiffre d'affaires annuel de l'exercice 2024-2025, ressortant en déclin de 10% à 38,9 millions d'euros. L'activité à l'international s'affiche en hausse de 10,2% à 6,69 millions. En France, elle recule de 13% à 32,2 millions. "Sur l'exercice 2025-2026, nous restons pour l'instant prudents face à la dynamique molle de marché et nous restons focalisés sur le pilotage rigoureux de nos indicateurs", a indiqué le PDG du groupe, Guillaume Lachenal, également fondateur.

Valneva

Valneva a dévoilé des données positives à six mois pour son essai de phase 2 évaluant l'innocuité et l'immunogénicité de deux différentes doses de son vaccin à injection unique contre le chikungunya, chez 304 enfants. Les résultats ont été en ligne avec les données initiales et une dose complète du vaccin a entraîné une réponse immunitaire plus robuste qu'une vaccination avec une demi-dose chez les enfants âgés d'un à onze ans au 15ème et au 184ème jour.

Verallia

L'offre publique d'achat volontaire déposée par BWGI, visant les actions de Verallia, que BWGI ne détient pas, sans intention de demander la mise en œuvre d'un retrait obligatoire, a été approuvée par l'Autorité des marchés financiers, le 5 juin 2025. BWGI propose 28,30 euros par action Verallia, après déduction du dividende ordinaire de 1,70 euro par action Verallia, versé le 15 mai 2025.