Airbus Helicopters vend jusqu'à 18 drones Flexrotor à Garuda
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 17:46
Airbus Helicopters annonce la signature d'un contrat avec Garuda Technologies pour la livraison pouvant aller jusqu'à 18 systèmes aériens sans pilote Flexrotor (UAS, Uncrewed Aerial Systems).
La société proposera ces appareils à ses clients via des formules de location avec ou sans opérateurs pour des missions civiles et parapubliques telles que l'inspection d'infrastructures (routes, pipelines, lignes électriques), les opérations de sécurité, la surveillance des incendies ou l'aide en cas de catastrophe.
Le Flexrotor, drone tactique léger de 25 kg conçu pour des missions ISTAR (renseignement, surveillance, acquisition d'objectifs et reconnaissance), peut voler plus de 12 à 14 heures et embarquer divers capteurs, dont des systèmes électro-optiques. L'appareil peut décoller et atterrir de manière autonome sur terre ou en mer depuis une zone de seulement 3,7 × 3,7 mètres, et être déployé en moins de 30 minutes.
Airbus indique par ailleurs observer une demande croissante pour ce système, tant pour des usages civils que militaires.
Le titre Airbus a conclu la séance à Paris avec un gain de 1,41%.
