Airbus Helicopters signe un contrat avec la Royal Thai Air Force
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 12:10

Airbus Helicopters annonce la commande de deux H225 par la Royal Thai Air Force (RTAF), destinés aux opérations de recherche et sauvetage (SAR) et aux services médicaux d'urgence (EMS). Cette acquisition renforce les capacités de sécurité nationale et de soutien humanitaire de la RTAF.

Ces appareils s'ajoutent à la flotte existante d'H225M, livrés depuis 2015 et utilisés pour des missions de recherche et sauvetage au combat, de transport de troupes et de soutien général. Les travaux de finition seront réalisés localement par Thai Aviation Industries, en partenariat avec Airbus.

Selon l'Air Chief Marshal Punpakdee Pattanakul, ces nouveaux hélicoptères renforceront la capacité d'intervention rapide du pays. Olivier Michalon, vice-président exécutif d'Airbus Helicopters, souligne que cette commande illustre la confiance renouvelée de la RTAF et confirme le rôle stratégique du H225.

Valeurs associées

AIRBUS
194,4000 EUR Euronext Paris +0,28%
