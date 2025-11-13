 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 262,05
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Airbus Helicopters présente son nouvel hélicoptère H140
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 15:15

Airbus Helicopters annonce que son futur H140 incarnera une nouvelle génération d'appareils plus performants et confortables. Selon Christian Wehle, ingénieur en chef du programme, les priorités ont porté sur un gain d'espace cabine, une meilleure ergonomie et l'intégration d'un rotor principal à cinq pales améliorant la stabilité et le confort en vol.

Le nouvel empennage en T, positionné hors du flux principal, offre jusqu'à 80 kg de portance supplémentaire sans puissance moteur additionnelle. Le Fenestron optimisé renforce quant à lui la sécurité et l'efficacité en altitude.

Ces innovations découlent directement du programme expérimental Bluecopter, dont les avancées en aérodynamique, réduction du bruit et efficacité énergétique ont été intégrées au H140. Pour Wehle, ce projet symbolise 'le sommet d'une carrière dédiée à faire progresser la technologie des hélicoptères'.

Valeurs associées

AIRBUS
211,4000 EUR Euronext Paris -0,28%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank