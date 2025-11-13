Airbus Helicopters présente son nouvel hélicoptère H140
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 15:15
Le nouvel empennage en T, positionné hors du flux principal, offre jusqu'à 80 kg de portance supplémentaire sans puissance moteur additionnelle. Le Fenestron optimisé renforce quant à lui la sécurité et l'efficacité en altitude.
Ces innovations découlent directement du programme expérimental Bluecopter, dont les avancées en aérodynamique, réduction du bruit et efficacité énergétique ont été intégrées au H140. Pour Wehle, ce projet symbolise 'le sommet d'une carrière dédiée à faire progresser la technologie des hélicoptères'.
Valeurs associées
|211,4000 EUR
|Euronext Paris
|-0,28%
A lire aussi
-
Malgré les réformes récentes du diagnostic de performance énergétique (DPE), les passoires énergétiques représentent encore 12,7% des résidences principales en France. Ces logements très énergivores, classés F ou G au DPE, représentent 14,4% du parc total de logements ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en légère baisse jeudi, le soulagement avec la fin du "shutdown" aux Etats-Unis laissant place désormais à une certaine prudence avant la publication des premiers indicateurs officiels outre-Atlantique. Dans les premiers échanges, ... Lire la suite
-
Des chauffeurs remplacés par des voitures autonomes chez Uber ou Lyft ? Les deux plateformes de VTC travaillent à l'intégration progressive de la conduite autonome, en multipliant les partenariats, mais avancent prudemment face à des consommateurs attachés à la ... Lire la suite
-
par Lisa Richwine et Dawn Chmielewski Walt Disney va augmenter son dividende de 50% et doubler son plan de rachat d'actions pour l'exercice 2026, a déclaré jeudi le géant du divertissement, dont les activités de streaming et de parc d'attractions tirent le bénéfice ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer