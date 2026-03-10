information fournie par Reuters • 10/03/2026 à 17:44

Airbus Helicopters et Garuda ont signé un contrat pour un maximum de 18 systèmes Flexrotor

Airbus SE AIR.PA :

* AIRBUS HELICOPTERS ET GARUDA TECHNOLOGIES INC. ONT SIGNÉ UN CONTRAT PORTANT SUR LA LIVRAISON D'UN MAXIMUM DE 18 SYSTÈMES AÉRIENS SANS PILOTE FLEXROTOR

(Rédaction de Gdansk)