Airbus Helicopters et Garuda ont signé un contrat pour un maximum de 18 systèmes Flexrotor

Airbus SE AIR.PA :
* AIRBUS HELICOPTERS ET GARUDA TECHNOLOGIES INC. ONT SIGNÉ UN CONTRAT PORTANT SUR LA LIVRAISON D'UN MAXIMUM DE 18 SYSTÈMES AÉRIENS SANS PILOTE FLEXROTOR
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
