Airbus Helicopters et Garuda ont signé un contrat pour un maximum de 18 systèmes Flexrotor
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 17:44

Airbus SE AIR.PA :

* AIRBUS HELICOPTERS ET GARUDA TECHNOLOGIES INC. ONT SIGNÉ UN CONTRAT PORTANT SUR LA LIVRAISON D'UN MAXIMUM DE 18 SYSTÈMES AÉRIENS SANS PILOTE FLEXROTOR

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

AIRBUS
177,900 EUR Euronext Paris +1,41%
AIRBUS
177,860 EUR XETRA +1,44%
