Airbus Helicopters enregistre un bond de ses commandes et dépasse le niveau d'avant-Covid

La branche hélicoptères d' Airbus a vu ses commandes grimper de près de 11% en 2024, retrouvant pour la première fois le niveau d'avant la crise du Covid avec 455 appareils commandés, un record sur la dernière décennie.

( AFP / THOMAS SAMSON )

Airbus Helicopters a enregistré 455 commandes brutes (450 compte tenu des annulations ou modifications) en 2024 contre 410 en 2023 et 374 en 2022 avec une solide performance cette année pour ses hélicoptères légers, bimoteurs légers et lourds.

"C'est la première fois que les réservations mondiales dépassent celles de 2019", a souligné Bruno Even, PDG d’Airbus Helicopters lors d'une conférence téléphonique.

"Dans l'ensemble, nous observons une tendance positive" particulièrement sur le marché militaire "dans le contexte géopolitique où de nombreux pays décident d'augmenter leur budget de défense" et renouveler leurs flottes, a-t-il poursuivi.

Les commandes proviennent de 182 clients dans 42 pays.

Le géant aéronautique européen a livré 361 hélicoptères en 2024, en hausse de 4,3% par rapport à l'année précédente. Il avait livré 346 hélicoptères en 2023, deux de plus qu'en 2022.

"Il s'agit vraiment d'une performance solide et positive dans un contexte difficile, en particulier avec la chaîne d'approvisionnement", a souligné Bruno Even.

Avant que l'épidémie de Covid n'éclate, Airbus avait engrangé 422 commandes et livré 332 appareils en 2019.

"Le point clé" des performances de 2024, selon Bruno Even, est le programme Super Puma concernant une gamme d'hélicoptères utilitaires polyvalents utilisés pour des missions civiles et militaires comme le transport de passagers, le sauvetage en mer, l'acheminement de charges lourdes, ainsi que pour des opérations de soutien aux plateformes pétrolières et gazières offshore.

Super Puma a connu de solides performances avec 58 commandes par la la police fédérale allemande, les garde-côtes japonais et les ministères de la Défense néerlandais et roumain.

Airbus Helicopters a également conclu la vente de 155 H125 et 47 H130, des hélicoptères légers monoturbines Ecureuil.

Le programme H145 s'est fait de nombreux nouveaux clients dans le domaine de la défense et de la sécurité, tels que l'Armée de l'air de Brunei, le ministère de la Défense belge, l'Armée de l'air indonésienne, le Commandement de l'aviation de la police bahreïnie ainsi que le ministère de la Défense irlandais avec au total 114 appareils vendus.

En 2024, les Lakota d'Airbus de la Garde nationale américaine ont participé aux secours après le passage de l'ouragan Helene et les H135 et NH90 sont intervenus lors des inondations à Valence, en Espagne.

Au total, s'appuyant sur les données de livraisons des constructeurs, le groupe revendique une part de marché de 57% pour les secteurs civils et parapublics, les marchés militaires n'étant eux pas systématiquement ouverts à la concurrence.