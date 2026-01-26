Airbus Helicopters a enregistré 544 commandes en 2025
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 17:55
Ces commandes proviennent de 205 clients répartis dans 50 pays.
En termes d'unités livrées, Airbus Helicopters a conquis 51 % du marché civil et parapublic et sa part de marché militaire a progressé à 28 %.
L'année a été marquée par d'importantes commandes notamment de la part de l'Espagne, qui a passé une commande historique de 100 hélicoptères - dont 50 H145M, 31 NH90 pour les trois armées et les premières commandes de H175M. L'Allemagne a poursuivi sa modernisation en levant une option pour 20 H145M supplémentaires (portant le total à 82).
" Les performances exceptionnelles d'Airbus Helicopters en 2025, marquées par une hausse des commandes de près de 20 % en volume, démontrent que nos gammes civiles et militaires modernes répondent précisément aux exigences opérationnelles des environnements complexes d'aujourd'hui ", a déclaré Bruno Even, DG d'Airbus Helicopters.
