Airbus: Hainan Airlines va louer trois A320neo à CDB

(CercleFinance.com) - CDB Aviation a signé avec Hainan Airlines un contrat de location portant sur trois Airbus A320neo et trois Boeing 737 MAX 8, a annoncé mardi la filiale de la China Development Bank.



CDB Aviation, qui dit miser sur un solide redressement du trafic aérien en Asie d'ici à la fin 2024, précise que ces livraisons s'échelonneront entre l'été et l'automne prochains.



Hainan Airlines s'est donné comme objectif d'opérer une flotte d'environ 1000 appareils à horizon 2029.





