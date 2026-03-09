Airbus, Genfit, Séché Environnement...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Airbus
Airbus annonce avoir livré 35 appareils à 21 clients au cours du mois de février. L'avionneur a également enregistré 28 commandes pour ses appareils.
La FDA a accordé la désignation médicament orphelin (Orphan Drug, ODD) au nitazoxanide (NTZ) développé par Genfit pour traiter la décompensation aiguë sur cirrhose (ACLF), une pathologie grave sans traitement approuvé.
Haulotte Group
Le constructeur français d'engins de travaux publics présentera ses résultats annuels.
Lumibird
Le spécialiste des technologies laser dévoilera ses résultats annuels.
Maisons du Monde
Le distributeur de meubles et d'objets de décoration livrera ses résultats annuels.
Séché Environnement
Le spécialiste du traitement des déchet a fait état d'un résultat net part du groupe de 21,5 millions d'euros au titre de son exercice 2025, en recul de 39,4%.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer