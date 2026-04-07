Airbus gagne une commande de trois hélicoptères au Vietnam
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 08:55
"Cette dernière commande renforce un partenariat de confiance entre VNH et Airbus Helicopters qui dure depuis plus de 40 ans, et reflète la stratégie à long terme de l'opérateur vietnamien visant à moderniser et renforcer ses capacités d'hélicoptères lourds", explique Airbus.
Les nouveaux H225 rejoindront la flotte Airbus existante de VNH, composée d'hélicoptères Super Puma et H155, pour des missions de transport énergétique offshore , des missions utilitaires, des opérations de recherche et sauvetage, ainsi que des opérations de transport plus larges.
Plus de 360 H225 et H225M sont en service dans le monde, totalisant plus d'un million d'heures de vol. Les clients militaires incluent le Brésil, la France, la Hongrie, l'Indonésie, l'Irak, le Koweït, la Malaisie, le Mexique, les Pays-Bas, Singapour et la Thaïlande.
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