Airbus: explore la complémentarité hélicoptères/drones

(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters et ses partenaires ont réalisé une démonstration à grande échelle d'un système de collaboration entre hélicoptères pilotés et drones (MUM-T), dans le cadre du projet européen MUSHER.



L'exercice, mené en France et en Italie, a impliqué des hélicoptères et des drones connectés à un réseau unique. Le système vise à améliorer la prise de décision en temps réel et à optimiser les ressources.



Airbus, Leonardo, Thales et d'autres partenaires ont testé divers scénarios, prouvant l'interopérabilité entre appareils de différents pays.

Le projet MUSHER, financé par l'UE, vise à développer un système MUM-T pour des usages civils et militaires.







