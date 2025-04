Airbus, Exosens, Vivendi ... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Amplitude Surgical

Amplitude a finalisé le processus d'information et de consultation obligatoire auprès du comité social et économique d'Amplitude SAS. Par conséquent, Zydus Lifesciences a signé le contrat d'acquisition d'actions portant sur 75,4 % du capital d'Amplitude au prix de 6,25 euros par titre, auprès de PAI Partners, d'Olivier Jallabert ainsi que du management. A l'issue de l'opération, avec les deux précédents contrats conclus le 11 mars 2025, Zydus Lifesciences détiendra 85,6 % du capital d'Amplitude.

Airbus

Airbus a annoncé ce lundi avoir signé l'accord définitif pour l'acquisition d'actifs industriels de Spirit AeroSystems. Le rachat de Spirit AeroSystems par Boeing, annoncé en juillet, prévoyait la vente d'usines déficitaires de cet équipementier aéronautique, situées notamment en Europe. Airbus va devenir propriétaire de sites industriels de Spirit AeroSystems dédiés à ses programmes d'avions commerciaux situés à Kinston (Etats-Unis), Saint-Nazaire (France), Casablanca (Maroc), Wichita (Etats-Unis), Belfast (Irlande du Nord).

Bigben Interactive

Le spécialiste de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming

Carrefour

Carrefour a annoncé que les actionnaires minoritaires de Grupo Carrefour Brasil (Carrefour Brésil) ont approuvé le projet d'acquisition de la totalité des actions encore non détenues par le groupe français. Carrefour a salué cette décision " qui marque une étape clé dans la stratégie de Carrefour au Brésil, en permettant la détention à 100 % du capital et la radiation des actions de Carrefour Brésil de la Bourse de São Paulo ". Le distributeur va désormais entamer les prochaines étapes en vue de finaliser la transaction, dont la clôture est prévue pour mi-juin 2025.

Crédit Agricole

Le conseil d'administration de Crédit Agricole CIB, banque de financement et d'investissement du Crédit Agricole, a nommé Jean-François Balaÿ directeur général de Crédit Agricole CIB à compter du 6 mai 2025. Il remplace Xavier Musca, qui a occupé ce poste pendant 3 ans. Le conseil d'administration de Crédit Agricole CIB a reconduit Olivier Bélorgey et Pierre Gay en tant que directeurs généraux délégués et seconds dirigeants effectifs. Nommé directeur général adjoint de Crédit Agricole CIB en 2018, Jean-François Balaÿ était devenu directeur général délégué de Crédit Agricole CIB en 2021.

Exosens

Exosens, fabricant de capteurs de haute technologie pour la défense et le nucléaire, a fait état d' un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au premier trimestre 2025 tout en confirmant ses objectifs financiers pour l'exercice en cours et le suivant. L'ex-Photonis, qui a réalisé son introduction en bourse en juin 2024, a publié un chiffre d'affaires en amélioration de 21,1%, à 104,9 millions d'euros, contre 101,2 millions d'euros attendus. A périmètre et change constants, la croissance s'est établie à 18%.

Imerys

Le producteur de minéraux industriels communiquera ses résultats du premier trimestre.

Lagardère

Au premier trimestre, les revenus du groupe Lagardère se sont appréciés de 5,1 %, à 1,978 milliard d'euros, ou de 4,1 % en données comparables. Les deux activités principales du groupe ont contribué à cette bonne performance. Pour la division Publishing, le chiffre d'affaires a bondi de 8 %, à 623 millions d'euros, grâce à toutes les zones géographiques et plus particulièrement le Royaume-Uni grâce à des best-sellers, ainsi qu'à l'activité des Jeux de société qui poursuit son développement.

Lumibird

Le spécialiste des solutions laser haute performance publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Mercialys

La foncière spécialisée dans les centres commerciaux livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Passat

Passat, expert de la vente assistée par image, a déclaré un résultat net part du groupe de 1,14 million d'euros en 2024, en retrait de 36,15%. Le résultat opérationnel s'affiche à 2,76 millions d'euros, en décroissance de 11,5%. Le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 62,3 millions d'euros, en baisse de 2,5%. Côté perspectives, Passat vise à porter " un effort particulier à la rationalisation de nos couts et à la baisse de notre point mort".

Schneider Electric

Le spécialiste de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Vallourec

Vallourec, spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure, a remporté un contrat majeur pour la fourniture de tubes OCTG destinés aux opérations de forage de Kuwait Oil Company (KOC). Ce nouveau contrat représente un chiffre d'affaires potentiel de plus de 130 millions de dollars. Cet accord comprend la fourniture de tubes OCTG en acier carbone avec des connexions premium et des grades d'acier propriétaires, qui seront livrés en 2025 et 2026.

Vinpai

Vinpai, spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d'ingrédients fonctionnels à base d'algues et de végétaux à destination des industriels de l'agroalimentaire et de la cosmétique, a dévoilé un chiffre d'affaires au premier trimestre, en recul de 9%, à 2,32 millions d'euros. Le carnet de commandes ressort en hausse à plus de 5,4 millions d'euros au 31 mars 2025, contre 5 millions en mars 2024 et 3,8 millions au 31 décembre 2024.

Vivendi

Vivendi, dont l'assemblée générale est programmée ce lundi matin, a déclaré au titre du premier trimestre 2025 un chiffre d'affaires à 69,4 millions d'euros, stable par rapport au premier trimestre 2024 (+0,6 % et +0,3 % à taux de change et périmètre constants). Quatre mois après sa scission, le groupe a enregistré un actif net réévalué (ANR) de 5,2 milliards d'euros au 31 mars 2025, en progression de 7,8% par rapport à fin décembre. Son endettement financier net au premier trimestre s'élève à 1,66 milliards d'euros contre 2,07 milliards au 31 décembre 2024.