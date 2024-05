Airbus et Zeroavia signent un accord avec trois aéroports canadiens

(AOF) - Airbus et ZeroAvia ont signé trois protocoles d'accord avec les trois aéroports les plus fréquentés du Canada, l'aéroport international Montréal-Trudeau , l'aéroport international Pearson de Toronto et l'aéroport international de Vancouver, afin d'étudier la faisabilité d'une infrastructure hydrogène dans les aéroports du Canada. C'est la première fois qu'une étude de faisabilité de cette ampleur est réalisée au Canada, avec les trois aéroports, afin d'ouvrir la voie à l'utilisation de l'hydrogène dans l'aviation.

Elle reflète l'ambition commune des partenaires d'utiliser leur expertise respective pour soutenir la décarbonisation de l'industrie aéronautique (ICAO, ATAG et IATA) et de parvenir à des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050.

Cette coopération permettra de mieux comprendre les concepts et les opérations des aéronefs à hydrogène, ainsi que les besoins en matière d'approvisionnement, d'infrastructure et de ravitaillement dans les aéroports, dans le but de développer l'écosystème de l'aviation à hydrogène dans tout le pays. Les partenaires collaboreront également à l'élaboration de réglementations et de normes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.