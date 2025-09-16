 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Airbus et le CNES prolongent la mission Pléiades jusqu'à fin 2028
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 10:08

Airbus SE AIR.PA :

* ET LE CNES POURSUIVENT LA MISSION PLÉIADES JUSQU'À FIN 2028

* AIRBUS DEFENCE AND SPACE ET LE CNES ONT DÉCIDÉ DE PROLONGER LES OPÉRATIONS DE LA CONSTELLATION PLÉIADES JUSQU'À FIN 2028

(Rédaction de Gdansk)

Défense

Valeurs associées

AIRBUS
196,2200 EUR Euronext Paris -0,04%
AIRBUS
196,620 EUR XETRA +0,20%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

