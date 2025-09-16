information fournie par Reuters • 16/09/2025 à 10:08

Airbus et le CNES prolongent la mission Pléiades jusqu'à fin 2028

Airbus SE AIR.PA :

* ET LE CNES POURSUIVENT LA MISSION PLÉIADES JUSQU'À FIN 2028

* AIRBUS DEFENCE AND SPACE ET LE CNES ONT DÉCIDÉ DE PROLONGER LES OPÉRATIONS DE LA CONSTELLATION PLÉIADES JUSQU'À FIN 2028

(Rédaction de Gdansk)