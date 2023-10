Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: essais avec l'A330 MRTT à Singapour information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 09:56









(CercleFinance.com) - Airbus et l'armée de l'air de la République de Singapour (RSAF) ont réalisé une campagne d'essais en vol de ravitaillement automatique (A3R) avec l'Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) et le F- 15, en prévision de sa certification au premier semestre 2024.



Un A330 MRTT de la RSAF a effectué plus de 500 essais automatisés avec toute la flotte d'avions récepteurs de l'armée de l'air, y compris l'avion F-15SG, une variante personnalisée du F-15E de construction américaine.



'L'A330 MRTT a fait de l'avenir du ravitaillement en vol une réalité grâce aux efforts conjoints d'Airbus et de la République de l'Air', a déclaré Jean-Brice Dumont, responsable des systèmes aériens militaires chez Airbus Defence and Space.



'Cette nouvelle étape permettra à la RSAF de devenir la première force aérienne au monde à disposer d'une capacité de ravitaillement automatique avec tous ses récepteurs, capacité qui pourra être étendue aux récepteurs de ravitaillement d'autres pays'.





