Airbus: équipe la Marine Française en drones avec Naval Gp. information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 15:20









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que Sébastien Lecornu, ministre français des Armées, a signé un accord-cadre avec Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters, et Marie-Laure Bourgeois, directrice commerciale de Naval Group, pour l'acquisition future des Systèmes de Drone Aérien pour la Marine (SDAM).



Cet accord ouvre également la voie à une coopération internationale via des contrats entre gouvernements.



Chaque SDAM intégrera un drone VSR700 d'Airbus, piloté via le système de mission Steeris développé par Naval Group, également responsable de l'intégration à bord des frégates de la Marine nationale.



Bruno Even a salué 'une étape majeure' pour le programme VSR700, rappelant les tests réussis en mer, y compris sur frégate.



L'accord prévoit la possibilité pour d'autres nations de rejoindre le programme via des contrats gouvernementaux.





