Airbus enregistre une commande de 25 A320neo pour Air Astana
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 09:50
Air Astana annonce la signature d'une commande ferme portant sur 25 appareils de la famille Airbus A320neo, comprenant 5 A320neo et 20 A321neo, à l'occasion du 20e anniversaire de l'entrée en service de son premier A320 en 2006. Il s'agit de la plus importante commande directe jamais passée par le groupe.
Les nouveaux appareils seront exploités par Air Astana et sa filiale à bas coûts FlyArystan dans le cadre du renouvellement et de l'expansion de la flotte. Le groupe opère actuellement 59 appareils de la famille A320.
Peter Foster, directeur général d'Air Astana, souligne que "la nouvelle flotte contribuera à soutenir une croissance durable et la rentabilité à long terme", mettant en avant les performances de l'A321LR (Long Range), configuré en version premium pour les vols long-courriers.
Airbus rappelle d'ailleurs que la famille A320neo offre au moins 20% d'économies de carburant et de réduction des émissions de CO² par rapport à la génération précédente.
Le titre de l'avionneur européen recule de 1,6% ce matin et affiche un repli de presque 9% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|182,0800 EUR
|Euronext Paris
|-1,17%
A lire aussi
-
"On s'est rapproché de notre liberté": quelques milliers d'Iraniens ont défilé dimanche à Paris après les attaques lancées par les Etats-Unis et Israël contre la République islamique d'Iran qui ont conduit à la mort du guide suprême Ali Khamenei, une intervention ... Lire la suite
-
Le pétrole et le gaz flambent lundi, le conflit engagé par les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran ce week-end faisant redouter des perturbations de l'offre, alors que les investisseurs s'interrogent sur l'évolution de la crise. Vers 08H45 GMT, le ... Lire la suite
-
Le Salon international du mobile (MWC) ouvre ses portes lundi à Barcelone pour une nouvelle édition qui verra l'intelligence artificielle (IA) dans les télécoms et les questions de souveraineté figurer en tête des discussions. L'événement, haut lieu de rendez-vous ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer