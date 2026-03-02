 Aller au contenu principal
Airbus enregistre une commande de 25 A320neo pour Air Astana
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 09:50

Le groupe aérien kazakh consolide sa flotte avec la plus importante commande directe de son histoire auprès de l'avionneur européen.

Air Astana annonce la signature d'une commande ferme portant sur 25 appareils de la famille Airbus A320neo, comprenant 5 A320neo et 20 A321neo, à l'occasion du 20e anniversaire de l'entrée en service de son premier A320 en 2006. Il s'agit de la plus importante commande directe jamais passée par le groupe.

Les nouveaux appareils seront exploités par Air Astana et sa filiale à bas coûts FlyArystan dans le cadre du renouvellement et de l'expansion de la flotte. Le groupe opère actuellement 59 appareils de la famille A320.

Peter Foster, directeur général d'Air Astana, souligne que "la nouvelle flotte contribuera à soutenir une croissance durable et la rentabilité à long terme", mettant en avant les performances de l'A321LR (Long Range), configuré en version premium pour les vols long-courriers.

Airbus rappelle d'ailleurs que la famille A320neo offre au moins 20% d'économies de carburant et de réduction des émissions de CO² par rapport à la génération précédente.

Le titre de l'avionneur européen recule de 1,6% ce matin et affiche un repli de presque 9% depuis le début de l'année.

