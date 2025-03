Airbus engrange une commande de Metro Aviation pour 36 hélicoptères H140

( AFP / ED JONES )

L'opérateur médical américain Metro Aviation a commandé 12 nouveaux hélicoptères civils H140 à Airbus , avec une option portant sur 24 appareils additionnels, a annoncé l'avionneur européen qui a dévoilé mardi ce nouveau modèle de bimoteur léger.

Selon un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi, Airbus a signé un accord pour une commande comprenant "jusqu'à 36" hélicoptères H140 destinés aux services médicaux d'urgence.

Airbus a présenté mardi le H140, un bimoteur léger destiné aux transports sanitaires et de passagers. Doté d'un rotor à cinq pales, l'appareil a été conçu "pour les services médicaux d'urgence, le transport de passagers et le marché de l'aviation privée", avec six places, avait précisé le groupe.

Dans la foulée, Airbus avait annoncé une commande de 10 appareils H140 assortie de cinq options par Global Medical Response (GMR), spécialiste américain des évacuations sanitaires, qui avait déjà signé pour 28 hélicoptères légers d'Airbus en novembre.

L'industriel n'a pas communiqué le tarif de son nouvel appareil.

La branche hélicoptères de l'avionneur européen n'avait pas sorti de nouveau produit depuis l'appareil moyen H160, qui a volé pour la première fois en 2015.

Le géant aéronautique européen a livré 361 hélicoptères en 2024, en hausse de 4,3% par rapport à l'année précédente. Il avait livré 346 hélicoptères en 2023, deux de plus qu'en 2022.