AIRBUS EN PERTE EN 2019 APRÈS UNE CHARGE SUR L'A400M, RÈGLEMENT LITIGE PARIS (Reuters) - Airbus a annoncé jeudi une perte de 1,4 milliard d'euros en 2019 imputable à des charges exceptionnelles, liées en particulier à son avion de transport militaire A400M et au règlement d'un litige avec la justice. Le résultat d'exploitation (Ebit publié) du constructeur aéronautique recule à 1,34 milliard (contre 5,0 milliards un an plus tôt) après 5,607 milliards de charges exceptionnelles, dont 3,6 milliards liés au règlement d'un litige aux Etats-Unis, en France et au Royaume-Uni sur des soupçons de corruption. Les charges liés au retard sur l'avion militaire A400M ont atteint pour leur part 1,2 milliard. Airbus vise en 2020 un Ebit ajusté de 7,5 milliards d'euros (contre 6,9 mds en 2019). (Jean-Michel Bélot)

