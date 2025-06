Airbus: Drone Forge commande le système Flexrotor information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 10:31









(CercleFinance.com) - La start-up aérospatiale australienne Drone Forge et Airbus Helicopters ont signé un accord portant sur l'achat de six systèmes aériens non pilotés (UAS) Flexrotor, soit 17 appareils. Cela constitue la plus importante commande de Flexrotor à ce jour.



Les systèmes Flexrotor seront configurés pour répondre à un large éventail d'exigences opérationnelles dans la région Asie-Pacifique.



Ils seront utilisés pour la surveillance des littoraux et des missions à haute altitude à l'intérieur des terres, à la surveillance des infrastructures et à l'évaluation de l'environnement maritime.



Le Flexrotor sera équipé de la technologie d'imagerie PT-6, qui fournit des capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance stabilisées et à haute résolution pour une surveillance maritime.



' Cette commande historique ouvre un nouveau chapitre de notre partenariat avec Drone Forge, renforçant notre engagement commun à fournir aux opérateurs de la région Asie-Pacifique des capacités d'avant-garde en matière d'équipages sans équipage ', a déclaré Olivier Michalon, vice-président exécutif de Global Business chez Airbus Helicopters.





