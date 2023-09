Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : double-top parfait sous 136,4E, pullback sous 135E information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 09:35









(CercleFinance.com) - Airbus ébauche un double-top parfait sous 136,4E (24 juillet/7 septembre) et amorce un pullback sous 135E : cela reste insuffisant pour valider un 'M' baissier mais il faudra se montrer plus vigilant et surveiller la réaction du titre à l'approche du support oblique moyen terme qui gravite vers 129E.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.07%