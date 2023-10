Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: deux contrats pour les MRTT français information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 10:12









(CercleFinance.com) - Airbus Defence and Space annonce avoir signé deux contrats d'une valeur totale de 1,2 milliard d'euros pour l'amélioration des capacités et pour le soutien en service des A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) de l'armée de l'Air et de l'Espace française.



Le premier contrat ('Standard 2') prévoit l'extension des capacités des MRTT français, en mettant l'accent sur la connectivité et sur les capacités d'autoprotection. En particulier, l'avion sera équipé de la station satellite MELISSA.



Le second contrat porte sur le soutien en service de la flotte d'A330-MRTT Phénix pendant dix ans, plus deux années optionnelles, sur la base aérienne d'Istres, qui accueille le 31e escadron de ravitaillement et de transport stratégique.





