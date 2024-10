Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: des restructurations pour la division D&S information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 13:43









(CercleFinance.com) - Airbus annonce des plans d'adaptation de sa division Defence and Space, 'à la lumière d'un environnement commercial toujours complexe, en particulier dans le segment Space Systems où d'importantes charges financières ont été enregistrées en 2023 et 2024'.



Les mesures prévues comprendront la création d'une structure plus efficiente, en particulier pour les fonctions au siège, ainsi qu'une responsabilité opérationnelle complète de bout en bout pour ses lignes d'activité Air Power, Space Systems et Connected Intelligence.



Elles devraient entraîner une réduction pouvant aller jusqu'à 2.500 postes au sein d'Airbus Defence and Space d'ici mi-2026. Les détails de ce plan seront précisés en collaboration avec les partenaires sociaux, avec lesquels des discussions doivent s'engager.





