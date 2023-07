Airbus : Delta Air Lines commande de 12 avions A220 supplémentaires

(AOF) - Dans le cadre de son accord actuel, Delta Air Lines a annoncé une commande de 12 avions A220-300 supplémentaires, ce qui porte à 131 le nombre total d'avions A220 commandés par la compagnie : 45 A220-100 et 86 A220-300. Au fil des ans, Delta a commandé cinq fois l'A220 et est aujourd'hui le plus grand client et opérateur d'A220 au monde. Delta a pris livraison de son premier Airbus A220 en octobre 2018, et a été le premier transporteur américain à exploiter ce type d'appareil.

Delta exploite actuellement une flotte de 433 appareils Airbus, dont 61 appareils A220, 280 appareils de la famille A320, 64 A330 et 28 A350-900.