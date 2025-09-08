 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Airbus Defence And Space investit dans IPR au Canada
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 13:08

Airbus SE AIR.PA :

* AIRBUS DEFENCE AND SPACE ANNONCE UN INVESTISSEMENT FINANCIER STRATÉGIQUE DANS LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE IPR INNOVATIVE PRODUCTS RESOURCES INC. (IPR)

* LE PROGRAMME COMPREND QUATRE NOUVEAUX AVIONS AIRBUS A330 MULTI-ROLE TANKER TRANSPORT ET LA CONVERSION DE CINQ A330-200 D'OCCASION

Texte original nCNWvlVvVa Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

AIRBUS
186,7800 EUR Euronext Paris +1,60%
AIRBUS
186,420 EUR XETRA +1,44%
