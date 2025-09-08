Airbus Defence And Space investit dans IPR au Canada

Airbus SE AIR.PA :
* AIRBUS DEFENCE AND SPACE ANNONCE UN INVESTISSEMENT FINANCIER STRATÉGIQUE DANS LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE IPR INNOVATIVE PRODUCTS RESOURCES INC. (IPR)
* LE PROGRAMME COMPREND QUATRE NOUVEAUX AVIONS AIRBUS A330 MULTI-ROLE TANKER TRANSPORT ET LA CONVERSION DE CINQ A330-200 D'OCCASION
Texte original nCNWvlVvVa Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
