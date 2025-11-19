Airbus décroche une commande pour 10 H125 supplémentaires auprès du norvégien Østnes
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 15:48
Cette commande, ajoutée aux quatre H125 déjà réservés plus tôt en 2025, porte à 14 le nombre total d'appareils commandés cette année par Østnes, précise la société dans un communiqué.
'Nos clients recherchent un hélicoptère non seulement fiable, mais véritablement polyvalent, capable d'assurer aussi bien des opérations de levage au long câble que dans le transport de passagers', a commenté Stine Østnes, la directrice commerciale d'Østnes Helicopters.
'Le H125 répond à toutes ces exigences, et nous constatons une demande toujours forte sur le marché nordique', a-t-elle ajouté.
Airbus rappelle qu'Østnes a déjà contribué à la vente de plus de 400 hélicoptères, neufs ou d'occasion, et que ses équipes sont habilitées à assurer des services complets de maintenance, réparation et révision (MRO) sur ses modèles H120, H125 et H130.
D'après le groupe, ce sont plus de 130 H125 qui sont actuellement exploités dans les pays nordiques, principalement sur des missions utilitaires et de travail aérien, en comparaison des quelque 4 300 appareils aujourd'hui en service au niveau mondial.
Valeurs associées
|203,7000 EUR
|Euronext Paris
|-0,22%
