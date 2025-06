Airbus: débute les essais au sol du prototype SIRTAP information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 10:37









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que le premier prototype SIRTAP est prêt à commencer les essais au sol dans les installations d'Airbus Defence and Space à Getafe, en Espagne.



L'assemblage du premier prototype SIRTAP - le système aérien tactique haute performance sans équipage d'Airbus - s'est achevé.



Les essais au sol - qui comprennent des évaluations structurelles, des tests de composants de systèmes principaux et de logiciels - devraient se dérouler au cours des prochains mois.



Ces essais s'achèveront par le premier vol, prévu d'ici la fin 2025 au Centre d'essais de systèmes sans pilote (CEUS) de l'Institut national espagnol de technologie aérospatiale (INTA) à Huelva, dans le sud-ouest de l'Espagne.



La campagne d'essais en vol du SIRTAP qui suivra au CEUS se déroulera tout au long de l'année 2026. 'Elle sera essentielle pour obtenir la certification de type de navigabilité et garantir que l'aéronef répond aux normes de sécurité et de performance les plus élevées' explique le groupe.



La livraison du premier système est prévue à l'Espagne en 2027.



'Conçu et fabriqué en Espagne, le SIRTAP renforcera la souveraineté nationale et constituera une référence dans le segment des systèmes aériens tactiques sans pilote à l'échelle mondiale' a déclaré Jean-Brice Dumont, responsable de l'activité Air Power chez Airbus Defence and Space.





